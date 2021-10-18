После переписи русских станет меньше. Чем это может обернуться

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПосле переписи русских станет меньше. Чем это может обернуться РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Стартовавшая перепись населения 2021 может ошеломить данными о сокращении числа русских.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatiana TykhonovaНадо вписать в конституцию РУССКИЙTatiana TykhonovaНадо вписать в конституцию РУССКИЙTatiana TykhonovaНадо вписать в конституцию РУССКИЙTatiana TykhonovaНадо вписать в конституцию РУССКИЙЕвгений БлагородныйДостали тупоголовые вонючки. Как встречу,бить буду,что-бы гадились.ДДмитриймы россияне и живем в россии . а еще есть армения и армяне. грузия и грузины. мы уже не ссср. так давай все по домам! на родину.АБАлексей БелоусовТак допереписываемся до указания пола через запятую "мужской, женский", появится уровень образования "неначатое высшее", "невыплачиваемая" пенсия и т.п. и т.д. Наверное кто-то очередную диссертацию запузырил - вот есть же, блядь, светлые головы...Макс КутузовНемец в Германии пусть перепись производит! Совсем охренели! У кого-то есть возможность этому немцу статью вменить по разжиганию межнациональной вражды?Макс КутузовА почему две национальности? У большинства по пять и более наберется!Макс Кутузов«Западное общество давно так делает» Нам с этим обществом «переделанных» не по пути!Комментировать
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