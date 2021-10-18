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  • yura derevyanko
    Как доверять тому кто считает тебя врагом? Интересно было бы если бы гитлер снабжал ресурсами СССР перед самой войно...Кто-то сможет мне...
  • Лариса Голубицкая
    Автор,а с какой целью вы написали этот пасквиль? Больше писать не о чем? Прямо не статья а ужас как выживали наши дед...СССР был страной ...
  • Санек Совков Совков
    а как ты догадалась ...??? когда открыли доступ к архивам всё так и получилось .СССР был страной ...

После переписи русских станет меньше. Чем это может обернуться

После переписи русских станет меньше. Чем это может обернуться

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Стартовавшая перепись населения 2021 может ошеломить данными о сокращении числа русских.

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Tatiana Tykhonova
Надо вписать в конституцию РУССКИЙ
Tatiana Tykhonova
Надо вписать в конституцию РУССКИЙ
Tatiana Tykhonova
Надо вписать в конституцию РУССКИЙ
Tatiana Tykhonova
Надо вписать в конституцию РУССКИЙ
Евгений Благородный
Достали тупоголовые вонючки. Как встречу,бить буду,что-бы гадились.
Дмитрий
мы россияне и живем в россии . а еще есть армения и армяне. грузия и грузины. мы уже не ссср. так давай все по домам! на родину.
Алексей Белоусов
Так допереписываемся до указания пола через запятую "мужской, женский", появится уровень образования "неначатое высшее", "невыплачиваемая" пенсия и т.п. и т.д. Наверное кто-то очередную диссертацию запузырил - вот есть же, блядь, светлые головы...
Макс Кутузов
Немец в Германии пусть перепись производит! Совсем охренели! У кого-то есть возможность этому немцу статью вменить по разжиганию межнациональной вражды?
Макс Кутузов
А почему две национальности? У большинства по пять и более наберется!
Макс Кутузов
«Западное общество давно так делает» Нам с этим обществом «переделанных» не по пути!

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