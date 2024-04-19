Юлия Кленова из Коломны построила ферму

Жительница Коломны Юлия Кленова воплотила мечту — построила ферму. Она прошла обучение в «Школе фермеров», а после присоединилась к программе «Агростартап», с помощью которой женщина и открыла собственное дело.
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