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Ваххабита-педофила, растоптавшего православный крест в прямом эфире, посадили на семь лет

Ваххабита-педофила, растоптавшего православный крест в прямом эфире, посадили на семь лет

Напомним, что летом 28-летний уроженец Табасаранского района Дагестана по имени Хавиер Ярмагомедов (работавший охранником в московской школе) в ходе прямой трансляции растоптал и оплевал православный крест.

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