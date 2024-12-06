Ваххабита-педофила, растоптавшего православный крест в прямом эфире, посадили на семь лет

Напомним, что летом 28-летний уроженец Табасаранского района Дагестана по имени Хавиер Ярмагомедов (работавший охранником в московской школе) в ходе прямой трансляции растоптал и оплевал православный крест.
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