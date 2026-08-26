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Sergey Ivanov

Nemo2846 У двери две ручки и номер перевёрнут - у ИИ сомнительные способности...

Но может быть, две ручки на одну дверь- это последний писк моды? В самом деле: Можно открыть дверь спереди- и сесть на переднее сиденье, а можно сзади- и сесть на заднее! Удобно, не правда ли? Все- таки рано вы хороните ИИ! Он вот только что своим Искусственным Интеллектом подсказал вам новую фишку, которую можно будет использовать в рекламе. Хотя мой интеллект, который хоть и уступает искусственному, но подсказывает здравую мысль: проще сделать две двери- и тогда можно обойтись без этих выкрутасов. Ну, а то, что номер перевернут- так это специально для дронов!