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Царьград

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В Челябинске перевернулась "Нива": образовалась многокилометровая пробка

В Челябинске перевернулась "Нива": образовалась многокилометровая пробка

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Копейском шоссе. Утро среды, 26 августа, выдалось тяжелым для водителей Тракторозаводского и Ленинского районов, сообщает 74.

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Комментарии
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Nemo2846
У двери две ручки и номер перевёрнут - у ИИ сомнительные способности...
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4 н.
SI
Sergey Ivanov
Nemo2846
У двери две ручки и номер перевёрнут - у ИИ сомнительные способности...
Но может быть, две ручки на одну дверь- это последний писк моды? В самом деле: Можно открыть дверь спереди- и сесть на переднее сиденье, а можно сзади- и сесть на заднее! Удобно, не правда ли? Все- таки рано вы хороните ИИ! Он вот только что своим Искусственным Интеллектом подсказал вам новую фишку, которую можно будет использовать в рекламе. Хотя мой интеллект, который хоть и уступает искусственному, но подсказывает здравую мысль: проще сделать две двери- и тогда можно обойтись без этих выкрутасов. Ну, а то, что номер перевернут- так это специально для дронов!
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4 н.