Социальные ограничения для мигрантов в регионах дали восхитительный результат. Челябинск, несмотря на неподатливость депутатов, решил пойти дальше, введя ряд жёстких мер.
Ограничения для мигрантов показали восхитительный результат: Челябинск решил пойти дальше
Комментарии
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Людмила Пименова
Разогнать всех забившихся в думу мондиалистов, неуклонимо выполняющих план Сороса по уничтожению европейских народов, их традиций и истории. Вычислить 1 за другим и гнать вон
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8 час.
СЗ
Сергей Захаров
Что зачущ почему напечатаете фамилии депутатовкто отклонил ити по оравки в законе? Далой их из думы это продажные депутаты или пи ро ор вакаторы враги России
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8 час.
ЕС
Евгений Саваровский
"Госдуру" надо разгонять, это все происки ЕР, которых в ГД большинство.
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7 час.
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