Ограничения для мигрантов показали восхитительный результат: Челябинск решил пойти дальше

Людмила Пименова Разогнать всех забившихся в думу мондиалистов, неуклонимо выполняющих план Сороса по уничтожению европейских народов, их традиций и истории. Вычислить 1 за другим и гнать вон

СЗ Сергей Захаров Что зачущ почему напечатаете фамилии депутатовкто отклонил ити по оравки в законе? Далой их из думы это продажные депутаты или пи ро ор вакаторы враги России