Библиотеки Молдовы активно помогают беженцам

По итогам встречи «Библиотеки в помощь беженцам», которая состоялась по просьбе министра культуры Сергея Продана, Национальная библиотека Республики Молдова разработала руководство по привлечению библиотек в помощь беженцам и лицам, ищущим убежища.
По итогам встречи «Библиотеки в помощь беженцам», которая состоялась по просьбе министра культуры Сергея Продана, Национальная библиотека Республики Молдова разработала руководство по привлечению библиотек в помощь беженцам и лицам, ищущим убежища.
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