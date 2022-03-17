Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Летушова
    не открывается до конца. только до .... 300 гр свёклы и виснет.Овощной сок проти...
  • Meerflieger
    Еврогеи так Приднестровье России отдают...Боршевич: "Усилия...
  • Сергей
    не снаряда, а обломки  ракеты.... пво сбивает, а куда упадут обломки видно на фото....  кошмар..Из-за обстрела в ...

Библиотеки Молдовы активно помогают беженцам

Библиотеки Молдовы активно помогают беженцам

По итогам встречи «Библиотеки в помощь беженцам», которая состоялась по просьбе министра культуры Сергея Продана, Национальная библиотека Республики Молдова разработала руководство по привлечению библиотек в помощь беженцам и лицам, ищущим убежища.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх