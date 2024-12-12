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Закон, порядок, государство

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Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России

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