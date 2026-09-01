Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Затопление крейсера Варяг: что не сходится в этой истории

«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»». Эту песню знают все. Подвиг крейсера, принявшего неравный бой с японской эскадрой, стал символом доблести и мужества.

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