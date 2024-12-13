Орбан еще надеется на обмен пленными между РФ и Украиной в Рождество

REUTERS/Bernadett Szabo Надежда на масштабный обмен военнопленными с Россией и прекращение огня на Рождество сохраняется, несмотря на отказ президента Украины Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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