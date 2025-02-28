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Юрист Адамс напомнил о новом способе передачи кассового чека покупателю с 1 марта

Юрист и глава Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, что с 1 марта 2025 года в России появится новый способ передачи кассовых чеков — через сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мои чеки онлайн».

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