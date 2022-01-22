Курс биткоина обрушился на 10%

Курс биткоина обвалился за сутки на 10%. Стоимость криптовалюты опустилась до 37,7 тысячи долларов. Цена биткоина стала резко снижаться вечером 20 января, тогда ее курс превысил 43,5 тысячи долларов — максимальной цены с августа прошлого года.