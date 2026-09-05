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Флешка с двумя USB-портами длиной всего 3,5 см, которая подключается и к ПК, и к смартфону. Представлена Colorful OVA07

Флешка с двумя USB-портами длиной всего 3,5 см, которая подключается и к ПК, и к смартфону. Представлена Colorful OVA07

Компактный накопитель получил USB-A и USB-C, скорость чтения до 150 МБ/с и вращающийся корпус Colorful представила USB-флеш-накопитель OVA07 серии Storm с двумя интерфейсами — USB-A и USB Type-C.

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