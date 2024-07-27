Жители разных микрорайонов Нового Уренгоя жалуются на отсутствие горячей воды

Новоуренгойцы в соцсетях обсуждают проблемы с горячим водоснабжением. Жительница микрорайона Юбилейный в «НУР-ЧАТе» сообщила, что по-прежнему ожидает чуда: в ее квартире, единственной из всего подъезда, нет горячей воды.
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