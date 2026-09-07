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The Internet Called These Celebrity Moments "Virtue Signaling." I'm Presenting The Evidence, And You Get To Be The Judge

The Internet Called These Celebrity Moments "Virtue Signaling." I'm Presenting The Evidence, And You Get To Be The Judge

From the black squares that flooded Instagram to those infamous a cappella montages, I want you to tell me whether these activism attempts were genuinely meaningful or not.

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