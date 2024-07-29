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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» расторг контракт с Войновым. 34-летний защитник перейдет в «Торпедо»

Защитник провел два сезона в составе клуба из Казани. В прошедшем регулярном чемпионате 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах.

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