Дипломат Полянский заявил, что Россия не будет подавать иск в МУС против Израиля

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете "Известия" оценил вероятность обращения Москвы в Международный уголовный суд (МУС) с иском против Израиля о совершении военных преступлений.
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