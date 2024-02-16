В Авдеевке убит Юрий Михайлов, обладатель ордена от Зеленского

В Авдеевке 16.02.2024 был убит командир штурмовой роты Юрий Михайлов из города Львов. Эту информацию со ссылкой на украинские соцсети с удовольствием сообщил автор Телеграм-канала “Шепот фронта” Руслан Татаринов.
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