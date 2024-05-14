⚡️ Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку Вопрос об отставке Алексея Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.
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⚡️ Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку Вопрос об отставке Алексея Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.