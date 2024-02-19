На бийскую больницу пожаловались антимонопольщикам из-за закупки шприцев

В медучреждении ограничили круг участников закупки, которые предлагают товары российского производства В городской больнице Бийска неправомерно ограничили круг участников закупки шприцев по контракту на 9,3 млн рублей, сообщает алтайская ФАС.
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