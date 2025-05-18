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Мирошник: следующие переговоры с Киевом могут затронуть детали прекращения огня

Мирошник: следующие переговоры с Киевом могут затронуть детали прекращения огня

Следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может затронуть детали прекращения огня. Об этом заявил в эфире телевизионного канала «Соловьев Live» посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

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