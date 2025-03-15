«Больные дегенераты»: Трамп дал определение СМИ, пытающимся дискредитировать контакты США с Россией

ВАШИНГТОН, 16 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал средства массовой информации, которые сообщали о длительном ожидании встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным.
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