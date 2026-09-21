Челябинск занял 22-е место в рейтинге регионов по медианным зарплатам

Аналитики РИА «Новости» подготовили рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат, взяв за основу статистические данные за второй квартал 2026 года.
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