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Матвиенко призвала Запад прислушаться к инстинкту самосохранения

Матвиенко призвала Запад прислушаться к инстинкту самосохранения

Для стран Запада настало самое время вновь прислушаться к инстинкту самосохранения, который во время Тегеранской конференции в 1943 году усадил руководителей США и Великобритании за стол переговоров с СССР.

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Комментарии
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Владимир Афроськин
инстинкт самосохронения  у вальки  стакана  всегда  зашкаливал...
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