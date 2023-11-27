Матвиенко призвала Запад прислушаться к инстинкту самосохранения

Для стран Запада настало самое время вновь прислушаться к инстинкту самосохранения, который во время Тегеранской конференции в 1943 году усадил руководителей США и Великобритании за стол переговоров с СССР.
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