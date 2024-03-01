Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США

REUTERS/Cheney Orr Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что в рамках выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта как кандидатов на пост вице-президента при своей победе на предстоящих выборах.
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