Из Архангельска в зону СВО отправились автомобили «Нива» и «УАЗ Патриот»

Автомобили главное бюро медико-социальной экспертизы региона по распоряжению Правительства РФ передало штабу Народного фронта в Архангельской области Машины с повышенной проходимостью будут выполнять боевые задачи в одной из воинских частей Донбасса, а в состав гуманитарной миссии вошли руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров, активист движения Александр Голубин и журналист Сергей Маринин.