«Самые тяжелые 5 лет позади. Мы еще встретимся», — дочь Заворотнюк обратилась к маме после ее смерти

Утро российского шоу-бизнеса началось с трагической новости о смерти Анастасии Заворотнюк. Те, кто сегодня еще не успел проверить новостные источники и взять телефон в руки, стали чуточку счастливее, ведь еще не знают о скорби народа по случаю ухода восхитительной актрисы.
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