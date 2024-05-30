«Самые тяжелые 5 лет позади. Мы еще встретимся», — дочь Заворотнюк обратилась к маме после ее смерти

Утро российского шоу-бизнеса началось с трагической новости о смерти Анастасии Заворотнюк. Те, кто сегодня еще не успел проверить новостные источники и взять телефон в руки, стали чуточку счастливее, ведь еще не знают о скорби народа по случаю ухода восхитительной актрисы.