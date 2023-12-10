Новый налог для граждан и изменения в оплате ЖКУ. Главное о законах и инициативах за неделю

♦ В России следует стимулировать рождаемость разными методами, чтобы выйти из демографической ямы. В частности, не лишним было бы ввести налог на бездетность, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
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