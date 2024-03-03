Выставка “Станковая живопись” откроется в музее Островского 🗓 6-31 марта 📍 Горького, 37 Тема выставки – натюрморт.
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Выставка “Станковая живопись” откроется в музее Островского 🗓 6-31 марта 📍 Горького, 37 Тема выставки – натюрморт.