Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении СВО.
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