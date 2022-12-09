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Как будет работать Единый налоговый счет, можно узнать на промостранице сайта ФНС России

Как будет работать Единый налоговый счет, можно узнать на промостранице сайта ФНС России

На сайте ФНС России создана промостраница (https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/), которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет.

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