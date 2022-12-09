Как будет работать Единый налоговый счет, можно узнать на промостранице сайта ФНС России

На сайте ФНС России создана промостраница (https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/), которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет.
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