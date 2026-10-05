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Верховный суд Индии постановил, когда уместна смертная казнь

Верховный суд Индии постановил, когда уместна смертная казнь

При этом, по словам экспертов, нельзя считать, что исправление невозможно лишь на основании того, что преступление отличается исключительной жестокостью.

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