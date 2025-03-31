Сатоши: «В Молдове нет четкого закона об авторском праве»

Артист Сатоши обращает внимание на системные проблемы в музыкальной индустрии Республики Молдова, подчеркивая, что отсутствие функциональной и прозрачной правовой базы ограничивает развитие настоящего шоу-бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии