Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Не надо было печатать её фотографию только по одной простой причине - о вкусах не судят, да и читатели находились бы ...Названа самая кра...
  • Владимир Балаев
    Честь - понятие многогранное, красивое и твёрдое как бриллиант, имеющее такие грани как совесть, нравственность, долг...Береги честь смол...
  • Olga Abramova
    Не за Трампа, а за Мелани! А она действительно хороша во всех отношениях.Береги честь смол...

Береги честь смолоду?

Береги честь смолоду?

Вчера на первом месте в топе висел пост с пикантными фотографиями прекрасной Мелании Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Морена за Трампа топит? Это что-то новое...
Ответить
5 час.
OA
Olga Abramova
Не за Трампа, а за Мелани! А она действительно хороша во всех отношениях.
Ответить
4 час.
Владимир Балаев
Честь - понятие многогранное, красивое и твёрдое как бриллиант, имеющее такие грани как совесть, нравственность, долг, сочувствие... У кого то её не было совсем, кто то превратил её в труху...  Остаётся только услаждать себя видами чужого успеха, потому что есть масса вещей которые не вернуть за деньги...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх