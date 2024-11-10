Вчера на первом месте в топе висел пост с пикантными фотографиями прекрасной Мелании Трамп.
Береги честь смолоду?
Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена за Трампа топит? Это что-то новое...
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5 час.
OA
Olga Abramova
Не за Трампа, а за Мелани! А она действительно хороша во всех отношениях.
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4 час.
Владимир Балаев
Честь - понятие многогранное, красивое и твёрдое как бриллиант, имеющее такие грани как совесть, нравственность, долг, сочувствие... У кого то её не было совсем, кто то превратил её в труху... Остаётся только услаждать себя видами чужого успеха, потому что есть масса вещей которые не вернуть за деньги...
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3 час.
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