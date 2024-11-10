Береги честь смолоду?

Не за Трампа, а за Мелани! А она действительно хороша во всех отношениях.

Владимир Балаев

Честь - понятие многогранное, красивое и твёрдое как бриллиант, имеющее такие грани как совесть, нравственность, долг, сочувствие... У кого то её не было совсем, кто то превратил её в труху... Остаётся только услаждать себя видами чужого успеха, потому что есть масса вещей которые не вернуть за деньги...