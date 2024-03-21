❗️ Крымчанин по заданию СБУ купил взрывное устройство и хранил его в тайнике Ему назначили 7 лет исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.
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❗️ Крымчанин по заданию СБУ купил взрывное устройство и хранил его в тайнике Ему назначили 7 лет исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.