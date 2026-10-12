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Царьград

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В Екатеринбурге зафиксирован самый тёплый день за 12 лет

В Екатеринбурге зафиксирован самый тёплый день за 12 лет

11 октября в Екатеринбурге среднесуточная температура достигла +11,5 °C, превысив климатическую норму на 6,2 °C, а день стал самым тёплым с 2012 года.

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