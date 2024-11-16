Во Владимире граждане написали 200 обращений о некачественном вывозе мусора

Во Владимире граждане написали более 200 обращений о некачественном сборе и вывозе мусора. Местные жители жалуются на ненадлежащее состояние контейнерных площадок, нехватку контейнеров, несоблюдение графиков вывоза ТКО, образование несанкционированных свалок, отсутствие раздельного сбора мусора и пр.