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Европа страдает от страшного вируса. Что ждет Россию?

Европа страдает от страшного вируса. Что ждет Россию?

Новый опасный вирус распространяется по Европе. В некоторых странах уже введен «Белый план». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, чем это может грозить для России, сообщает PRIMPRESS.

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