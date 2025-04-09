Европа страдает от страшного вируса. Что ждет Россию?

Новый опасный вирус распространяется по Европе. В некоторых странах уже введен «Белый план». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, чем это может грозить для России, сообщает PRIMPRESS.
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