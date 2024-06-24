Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили Врач-терапевт, нефролог медицинской компании «СберЗдоровье» Евгения Харионовская оценила вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника.
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