"И транзит тоже закрыли" До 60% армянского импорта шло к нам. А мы им нефть-газ-лес по льготной цене.
Наши перекрыли коньячный поток из Армении
Комментарии
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Волков Владимир
Армянский коньяк уже давно стал дерьмом. Не знаю как у них в магазинах, а у нас большая часть армянских коньяков-это отстой.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Армения враг России. А врага уничтожают и в прямом, и в переносном смысле. Так что звезда Армении, зажатой со всех сторон далеко не дружественными странами, закатилась. Остались эмиграция и вымирание..
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9 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вы же сами избрали этого ублюдка, а теперь хлебайте из его рук дерьмо.
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8 час.
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