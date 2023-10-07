Наши перекрыли коньячный поток из Армении

Волков Владимир Армянский коньяк уже давно стал дерьмом. Не знаю как у них в магазинах, а у нас большая часть армянских коньяков-это отстой.

Владимир Алтайцев Армения враг России. А врага уничтожают и в прямом, и в переносном смысле. Так что звезда Армении, зажатой со всех сторон далеко не дружественными странами, закатилась. Остались эмиграция и вымирание..