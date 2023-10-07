Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Наши перекрыли коньячный поток из Армении

Наши перекрыли коньячный поток из Армении

"И транзит тоже закрыли" До 60% армянского импорта шло к нам. А мы им нефть-газ-лес по льготной цене.

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Комментарии
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Волков Владимир
Армянский коньяк уже давно стал дерьмом. Не знаю как у них в магазинах, а у нас большая часть армянских коньяков-это отстой.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Армения  враг России. А врага  уничтожают и в прямом, и в переносном смысле. Так что  звезда  Армении, зажатой со всех сторон далеко не дружественными  странами, закатилась. Остались эмиграция  и вымирание..
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9 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вы же сами избрали этого ублюдка, а теперь хлебайте из его рук дерьмо.
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8 час.

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