Российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ в приграничном районе Курской области

Высадка штурмовых групп осуществлялась на захваченной украинской боевой бронированной машине «Козак» В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» продолжают уничтожать боевые формирования ВСУ.
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