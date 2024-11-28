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Илон Маск признал, что романы Достоевского лучше многих книг по психологии

Илон Маск признал, что романы Достоевского лучше многих книг по психологии

Великий русский писатель получил высокую оценку от американского миллиардера.Илон Маск признал, что классические произведения русского автора Фёдора Достоевского лучше, чем современные книги по психологии.

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