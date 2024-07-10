Reuters: Разведка США считает, что РФ пытается повлиять на выборы президента

Разведка Соединенных Штатов полагает, что РФ пытается повлиять на президентские выборы в стране. Такой информацией делится агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя американского разведывательного сообщества.
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