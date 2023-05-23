Военное обозрение

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Польская пресса: Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – «пропагандистский цирк»

Польская пресса: Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – «пропагандистский цирк»

Вторжение группы украинских диверсантов в российскую Белгородскую область является не более чем попыткой киевского режима оправдать крупные финансовые инвестиции Запада.

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