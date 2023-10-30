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В Тамбове состоялись проводы ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы

В Тамбове состоялись проводы ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы

В Тамбове торжественно проводили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Проводы святыни состоялись после богослужения в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

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