В Тамбове состоялись проводы ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы

В Тамбове торжественно проводили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Проводы святыни состоялись после богослужения в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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