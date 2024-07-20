Что стало с детьми-актерами из советских фильмов. Часть I

Волька ибн Алеша, Петров с Васечкиным и другие кинодрузья твоего детства. Как сложилась их жизнь? Задумывались ли вы, что стало с актерами детского и школьного возраста, вашими некогда ровесниками, сыгравшими в любимых советских фильмах? Вот и мы тоже да.