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Что стало с детьми-актерами из советских фильмов. Часть I

Что стало с детьми-актерами из советских фильмов. Часть I

Волька ибн Алеша, Петров с Васечкиным и другие кинодрузья твоего детства. Как сложилась их жизнь? Задумывались ли вы, что стало с актерами детского и школьного возраста, вашими некогда ровесниками, сыгравшими в любимых советских фильмах? Вот и мы тоже да.

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