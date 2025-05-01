War Zone: Киев получает неисправные F-16 с американского «авиакладбища»

США поставляют Украине неисправные истребители F-16, хранящиеся на свалке списанной авиатехники. Самолеты используют в качестве источника запчастей для самолётов F-16, находящихся на вооружении ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.
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