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War Zone: Киев получает неисправные F-16 с американского «авиакладбища»

War Zone: Киев получает неисправные F-16 с американского «авиакладбища»

США поставляют Украине неисправные истребители F-16, хранящиеся на свалке списанной авиатехники. Самолеты используют в качестве источника запчастей для самолётов F-16, находящихся на вооружении ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

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