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Про Cветку...

Про Cветку...

Светку стали называть акселераткой к концу восьмого класса тогда еще десятилетней школы. При росте сто сто восемьдесят сантиметров она имела не менее восьмидесяти килограммов веса.

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