СМИ: Глава ЦРУ предложил в Москве провести саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своей секретной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским с целью прекращения войны.