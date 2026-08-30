СМИ: Глава ЦРУ предложил в Москве провести саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своей секретной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским с целью прекращения войны.
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