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Смоленская Газета

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Виктор Козлов: Служба по контракту требует мужества, решительности и постоянного самосовершенствования

Виктор Козлов: Служба по контракту требует мужества, решительности и постоянного самосовершенствования

«Много раз нашей стране приходилось стоять на страже мира, безопасности и защите интересов граждан. И сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, российские военнослужащие отвечают вызову времени, готовясь к выполнению сложных задач.

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