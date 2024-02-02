Виктор Козлов: Служба по контракту требует мужества, решительности и постоянного самосовершенствования

«Много раз нашей стране приходилось стоять на страже мира, безопасности и защите интересов граждан. И сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, российские военнослужащие отвечают вызову времени, готовясь к выполнению сложных задач.
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