Вучич: вывод миротворцев из Косова не является поводом для поддержки санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вывод российского миротворческого контингента из Косова и Метохии в 2003 году не является причиной для того, чтобы Сербия сейчас поддержала санкции в отношении России.
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